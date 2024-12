Tav, in Provincia il Comitato per la Crescita e lo Sviluppo Sostenibile. Il Presidente Di Stefano: “Sì alla soluzione migliore per il territorio”

Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, presso la sala giunta della Provincia di Frosinone, la riunione del Comitato per la Crescita e lo Sviluppo Sostenibile, convocata dal Presidente Luca Di Stefano e avente ad oggetto la realizzazione di una Stazione dell’Alta Velocità in provincia di Frosinone. Per la Provincia hanno preso la parola anche il consigliere provinciale Andrea Amata, con delega al PNRR e attività di supporto proprio del Comitato e il consigliere delegato al coordinamento dei lavori d’aula Gianluca Quadrini.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti di Unindustria, Camera di Commercio FR-LT, Federlazio, Consorzio Industriale del Lazio, Ance, Università degli Studi di Cassino, Confimprese, Legacoop, Confapi, Cisl, Uil, Ugl, Confartigianato e Saf.

Il Presidente Di Stefano, nella sua relazione introduttiva, ha subito sottolineato l’importanza di restare uniti per portare a casa il risultato chiarendo il ruolo della Provincia, che sarà quello di garantire la sintesi e l’equilibrio per perseguire l’obiettivo e “avanzare proposte concrete che davvero possano affermarsi e convincere la Regione, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e RFI”.

Su un punto è stato chiaro: “Non vogliamo demagogia o campanilismo sul tema, ragion per cui tutti gli interventi delle ultime settimane, a prescindere dalla provenienza sul territorio provinciale, non devono far disperdere energie preziose e far perdere il focus. Sono tutte utilissime e nessuna di loro propone una soluzione che non vada nell’interesse del territorio. Ma il ruolo della Provincia è quello di individuare ‘la’ soluzione migliore per tutti: cioè il migliore punto di compromesso tra tante e diverse aspirazioni”.

“Come Provincia – ha aggiunto – vogliamo ottenere il meglio per tutta la collettività, un progetto funzionale per le attrazioni turistiche/storiche e industriali. È solo con la coesione che si possono raggiungere grandi obiettivi ed in qualità di Presidente della Provincia ho a cuore lo sviluppo dei progetti che segneranno il futuro del nostro territorio. Ci impegneremo per dare continuità al tema dell’Alta Velocità in Provincia di Frosinone con confronti ed approfondimenti tecnici, anche direttamente con Rete Ferroviaria Italiana e tutto il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, cercando di sintetizzare le esigenze di tutti i un’unica e valida progettualità”.

Diversi gli interventi dei rappresentanti di categoria e dei sindacati intervenuti alla riunione. Interessante la proposta del Presidente di Unindustria Frosinone, Corrado Savoriti, che ha dato piena disponibilità per il finanziamento ad uno studio di fattibilità per l’utilizzo delle due fermate della tratta ad Alta Velocità che attualmente interessa due corse al giorno sia a Cassino che a Frosinone. Il Comitato ha, infine, dato mandato al Presidente Di Stefano di farsi portatore degli interessi territoriali nelle sedi opportune.