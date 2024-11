CECCANO, 4 ANNI DI PROGRESSO FABRATERNO!

Quattro anni fa, ci riunivamo per la prima volta. Le riunioni online, le prime difficoltà, l’impossibilità di vederci di persona non ci spaventavano. Eravamo pieni di idee, progetti e speranze.

Negli anni siamo cresciuti, abbiamo imparato a conoscerci e a metterci a disposizione del gruppo.

Abbiamo portato avanti molte battaglie, protestato per Ceccano, ascoltato la voce di tanti cittadini e cittadine.

Ci siamo commossi per gli obiettivi raggiunti, per i riconoscimenti ottenuti, ma soprattutto per il supporto che ci avete dimostrato, e per il quale non smetteremo mai di ringraziarvi.

Questi quattro anni ci hanno insegnato a incassare le sconfitte e le critiche con dignità e intelligenza, per imparare dagli errori e crescere individualmente e come gruppo; ma ci hanno anche insegnato che uniti sappiamo fare molto, che possiamo coinvolgere e accogliere, che possiamo rappresentare i giovani di Ceccano e alzare la voce insieme a loro per chiedere un futuro migliore e ricco di opportunità.

Una cosa non è cambiata: siamo sempre gli stessi ragazzi e le stesse ragazze pieni di progetti, volenterosi, speranzosi, umili, pronti all’ascolto.

Ora più che mai vogliamo dirvi che ci siamo! Continuate a credere in noi, non vi deluderemo.

COMUNICATO STAMPA

