Tariffe impianti sportivi: conferme e qualche novità

Cisterna di Latina – Sono state deliberate, tra riconferme e novità, le tariffe per l’utilizzo delle palestre e impianti sportivi comunali.

Allo scopo di sostenere la promozione dell’attività sportiva e con fini sociali, è stato deciso di confermare le tariffe e le scontistiche dello scorso anno per le attività extrascolastiche nelle palestre comunali.

La decisione riguarda, precisamente, le palestre Cena, Monda, Volpi, Plinio il Vecchio, Borgo Flora, Prato Cesarino, Collina dei Pini, Palazzetto dello sport nel quartiere San Valentino che con l’anno nuovo vedranno ultimati i lavori in corso in alcune di queste strutture.

Novità, invece, per i campi sportivi comunali. Oltre alla tariffa oraria, che è rimasta invariata, dal 1° gennaio sarà possibile usufruire della tariffa giornaliera che prevede l’utilizzo dell’impianto fino ad un massimo di cinque ore ma con uno sconto che equivale al pagamento di tre ore e mezzo. In tal modo si intende incentivare l’uso più mirato dell’impianto, da parte delle società, prevedendo allenamenti di vari settori concentrati in una sola giornata ottenendo un risparmio economico per queste ma anche aumentando le giornate di disponibilità della struttura per altri richiedenti.

Confermata una riduzione del 30% per gli utilizzi dell’impianto da parte di scuole di ogni ordine e grado, associazioni o società sportive dilettantistiche, cooperative di servizi o gruppi rappresentativi di realtà sociali, culturali e sportivo-ricreative locali e tutti gli altri soggetti che hanno fra gli scopi quello della diffusione della pratica motoria e sportiva, come pure chiunque chieda l’utilizzo per lo svolgimento di manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.

Nel corso del nuovo anno, si aggiungerà la disponibilità della struttura sportiva nel quartiere San Valentino che conta un campo principale, uno secondario, una pista di atletica da sei corsie, area verde-lunetta a sud del campo sportivo principale, e anello esterno sterrato.

Infine è stato previsto l’utilizzo degli impianti di Doganella, di Borgo Flora e di San Valentino anche per lo svolgimento di eventi e manifestazioni da parte di associazioni o società professionistiche. Per loro è prevista una maggiorazione del 30% del tariffario e un prelievo del 5% dell’incasso netto in caso di ingresso a pagamento.

