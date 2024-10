Cassino – Truffatore 59enne arrestato e tradotto in carcere per espio di pena

I Carabinieri della Stazione di Cassino (FR), hanno proceduto all’arresto di un 59enne del luogo, già gravato da vicende penali, in esecuzione dell’ ordine di carcerazione per pene concorrenti, emesso dall’ Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.I Militari, rintracciato l’uomo hanno provveduto alla notifica del provvedimento di carcerazione, dovendo lo stesso espiare una pena detentiva di anni 3 e mesi 3 di reclusione, a seguito di cumulo pena per reati di “truffa” commessi in Napoli dal 2019 al 2022.Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino ove espierà la pena inflittagli, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria campana.

