Frosinone – Controllo straordinario del territorio della Polizia di Stato

La città di Frosinone, nella mattinata odierna, è stata interessata servizi straordinari di controllo del territorio della Polizia di Stato, finalizzati a prevenire e contrastare la recrudescenza di reati di natura predatoria, con particolare riferimento a rapine e furti in abitazione, nonché relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella circostanza, la squadra operativa della Questura, composta da personale del Reparto Volanti, si è avvalsa della preziosa ed ormai collaudata collaborazione degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e degli specialisti del Posto Polfer di Frosinone, operanti ognuno per gli specifici ambiti di competenza.Attenzionate le zone considerate a rischio criminalità e dove è maggiore l’aggregazione sociale.Nel corso dell’attività, in 6 posti di controllo, è stata verificata la regolarità di quasi 100 veicoli, con la contestazione di 6 sanzioni per violazione al Codice della strada, mentre le persone identificate sono state circa 150.Due soggetti sono risultati inottemperanti ai provvedimenti relativi al Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Frosinone e pertanto, terminate le formalità di rito, si darà avvio al procedimento previsto da legge.

