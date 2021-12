candele-dolci-di-natale...

Prendete due fette di pandoro dello spessore di circa 1 centimetro e tagliate con i coppa pasta di varie dimensioni i dischetti che comporranno le nostre candele.

Io ho deciso di farle di 3 misure diverse e di 3 altezze diverse, voi scegliete come volete fare le vostre candele di pandoro e a seconda dell’altezza tagliate più o meno dischetti.

Io ho utilizzato per quelle più larghe e basse 3 dischetti per quelle medie 5 dischetti e per quelle strette 7 dischetti in modo da farle più alte.

Mettete il mascarpone a temperatura ambiente in una ciotola e mescolatelo allo zucchero a velo poi inserite la crema di mascarpone in un sac a poche e mettetene un pochino sui dischetti di pandoro.

Impilate i dischetti di pandoro della stessa dimensione uno sull’altro cercando di fare una torre abbastanza dritta e non pendente.

Mettete le candele su una base di plastica o su un piatto.

Fate sciogliere il cioccolato fondente a bagno maria o nel microonde (potete leggere COME SCIOGLIERE IL CIOCCOLATO)

Versate il cioccolato fondente sopra alle candele e anche sui bordi coprendo interamente tutte le candele.

Fate rapprendere il cioccolato fondente completamente a temperatura ambiente e non nel frigo altrimenti diventerà biancastro.

Fate sciogliere il cioccolato bianco a bagno maria o nel microonde e versatelo NON uniformemente sopra alle candele ricoperte di cioccolato fondente facendo in modo di far cadere le gocce sui bordi delle candele.

Aspettate che il cioccolato bianco si rapprenda leggermente e fate una seconda colata di cioccolato bianco.

Aspettate che il cioccolato bianco si rapprenda a temperatura ambiente.

Preparate le fiamme.

Mettete in una padellina lo zucchero di canna e 1 cucchiaino di acqua e mescolate delicatamente a fuoco molto basso in modo da far caramellare lo zucchero e renderlo trasparente.

Quando il caramello si sarà formato mettete degli stuzzicadenti su un foglio di carta forno e, con il cucchiaino, create le fiamme.

Fate raffreddare completamente il caramello in modo che le fiamme si induriscano.

Prendete le candele ormai ben rassodate e mettetele su un piatto da portata di Natale.

Staccate le fiamme con gli stuzzicadenti dalla carta forno e posizionatele al centro delle vostre Candele di Natale dolci.

A questo punto le vostre candele di Natale sono pronte per esser portate in tavola come centrotavola dolce di Natale o come dolce di Natale.

VARIANTI E CONSIGLI

Se volete potete mettere nutella tra un dischetto di pandoro e l’altro.

Se volete potete fare le candele solo con cioccolato bianco oppure con cioccolato bianco mescolato a colorante in polvere o in gel, vi sconsiglio quello liquido perché non colorerà bene il cioccolato.

Per sciogliere il cioccolato bianco ci vorrà meno tempo rispetto a quello fondente, fate attenzione a non farlo bruciare.

Potete fare la stessa ricetta anche con il PANETTONE oppure con il PANETTONE SEMPLICE.

Potete decidere di preparare il PANDORO FATTO IN CASA.

Con gli scarti di pandoro potete preparare i TARTUFI DI PANDORO.

