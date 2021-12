I consigli del nutrizionista per le festività natalizie.

 Per prima cosa vivete con serenità le feste natalizie, le eccezioni fanno bene soprattutto a livello psicologico

 Evitate prima della vigilia di Natale o in generale in vista di una cena/pranzo di fare digiuni per poi abbuffarvi di cibo  A tavola bisogna tenere sotto controllo sia la quantità che la qualità di quello che si mangia, perciò è consigliabile assaggiare un po’ di tutto senza esagerare

 Nei pranzi/cene utilizzate un piccolo piatto per servirvi, piuttosto che uno enorme

 Evitate di fare il bis, se proprio desiderate un’altra porzione attendete un po’ di tempo per sentire meglio la vostra sazietà.

 Attenzione a non esagerare con bibite gassate e alcoliche

 Mantenere un’adeguata idratazione (circa 2 litri di acqua al giorno) anche attraverso l’assunzione di thè o tisane senza zucchero, eventualmente da dolcificare con il miele

 Cosa fare se sappiamo che in una giornata si dovrà affrontare un pasto più abbondante? E’ opportuno in questi casi fare un pasto più leggero evitando di mangiare carboidrati, da bilanciare così l’apporto calorico giornaliero

 Per quanto riguarda i dolci natalizi come pandoro e panettone in piccole quantità possono essere consumati, non sarà di certo una fetta di pandoro o panettone a stravolgere la vostra forma fisica

