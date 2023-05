Campionato Nazionale U.K.D. e A.K.S. primeggia la palestra sorana ASD FUNAKOSHI KARATE

Domenica 7 Maggio 2023 si è svolto a Sora (FR) il Campionato Nazionale U.K.D. e A.K.S. con più di 600 atleti provenienti da tutta Italia.

I risultati sono stati inequivocabili per la già nota Palestra ASD FUNAKOSHI KARATE SORA con sede in Via Regina Elena, guidata dal Maestro Luigi Bruni Cintura NERA 6 DAN CSEN, da quest’anno anche Docente federale AKS allenando sia il Settore Sportivo KATA (forma) che il settore KUMITE (combattimento) di fascia 15/18 anni.

Il su indicato maestro con il suo TEAM già temprato delle tecniche di KARATE che lui pratica da ben 44 anni, è riuscito in collaborazione con i protagonisti di quel giorno ” GLI ATLETI ” a conquistare ben 15 Medaglie d’oro, 5 medaglie d’Argento e 6 medaglie di bronzo, sia nelle loro rispettive categorie di fascia di età nella quale rientravano, che nelle categorie superiori con atleti di età maggiore, sia nella KATA (forma) che nel KUMITE (combattimento).

I medagliati sono:

Meglio Emilia: ORO KUMITE;

Andrea Molin: ORO KATA + ORO KATA categoria superiore;

Giannitti Francesco: Argento KATA;

Antonellis Francesco: Bronzo KATA;

Giannuzzi Lorenzo: ORO KATA + ORO KATA categoria superiore;

Molin Luca: Argento KATA + ORO KATA categoria superiore;

Fantauzzi Lorenzo: Bronzo KATA;

Lo Presti Saverio: ORO KATA + ORO KATA categoria superiore;

Calabrese Marzia: Bronzo KATA + Argento KATA categoria superiore;

Alviani Davide: Bronzo KATA;

Roberta Moto: ORO KATA PARAKARATE;

Gabriele Giordano: Argento KATA + Bronzo KATA categoria superiore

Argento KUMITE categoria Superiore;

Marcelli Simone: ORO KATA + Argento Kumite + ORO KATA superiore;

La Funakoshi Karate Sora sede in Via Regina Elena Sora (FR) 03039, Ringrazia la partecipazione di tutti gli atleti e l’organizzazione tutta, Direttore Tecnico Luigi Bruni e il Collaboratore Maestro Roberto Polsinelli 4 DAN CSEN esperto in KATA.

OSS.

COMUNICATO STAMPA