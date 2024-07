Caldo da incubo, bollino rosso in 11 città: «Temperature fino a 40 gradi». Nuovo picco, ecco quando finirà

Caldo, arriva il picco. Sono undici le città con il bollino rosso sia oggi sia domani: le temperature arriveranno a toccare i 40° nel meridione e l’allerta afa sale per fragili e anziani. Meteo infuocato quasi in tutta Italia, con l’anticlone africano che non sembra volersi arrestare: è previsto infatti caldo estremo anche nella nuova settimana, e una seconda nuova ondata di afa tra il 17 e il 18 luglio.A parlare sono innanzitutto gli 11 bollini rossi, corrispondenti ai centri urbani con il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che riguarda 27 città. Bollini rossi sono Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste (bollino giallo sabato) e Viterbo, elenco a cui si aggiungerà dopodomani Ancona. Ad oggi è il numero più alto di bollini rossi di questa stagione estiva, con il Lazio unica regione con tutti i capoluoghi di provincia in rosso.Ma farà caldo dappertutto, non solo nelle 11 città indicate, e soprattutto nel meridione, secondo Francesco Pasi, meteorologo del Consorzio Lamma-Cnr. L’esperto prevede afa almeno fino a lunedì, con valori massimi superiori ai 40 gradi nel Sud Italia, a causa dell’anticiclone africano; e temperature in diminuzione, per i prossimi due giorni, nel centro-Nord, che si esaurirà domenica, quando le temperature torneranno ad essere «molto elevate, sui 35 gradi, ma non estreme». «L’area di bassa pressione proveniente dall’Atlantico – spiega all’Ansa – oggi attraverserà le Alpi e si porterà sul Nord Italia: in Pianura Padana, ad esempio, farà più fresco sia per la presenza di nuvole che per i temporali. Al Sud, invece – aggiunge – le temperature potranno sfiorare i 40 gradi nelle zone interne di Puglia, Sicilia e Sardegna Sabato il caldo tornerà ad aumentare al Nord a seguito dello spostamento al Centro della perturbazione, che si esaurirà domenica. E, come riporta 3bmeteo, con l’arrivo della prossima settima l’anticiclone africano tornerà a rafforzarsi su tutta l’Italia. Un secondo picco del caldo intenso è atteso tra giovedì 18 e venerdì 19 luglio. Le temperature massime raggiungeranno valori alti, con punte che potranno arrivare fino a 36-38°C o localmente superiori. Il caldo sarà anche afoso.Come riporta 3bmeteo, l’ondata di caldo che si prevede si caratterizza non solo per l’intensità, ma anche per la sua durata. Gli effetti del caldo intenso non si limiteranno all’Italia, ma si estenderanno anche all’Europa orientale, dove si prevedono condizioni meteorologiche simili. Per un possibile cambiamento bisognerà attendere la terza decade ma è ancora prematuro poter confermare questa tendenza.Nord: Pressione in calo. Temporali e piogge raggiungeranno le regioni alpine e le Prealpi, con fenomeni anche forti, locali anche in pianura. Centro: Anticiclone africano sempre ben presente. La giornata trascorrerà all’insegna di un tempo soleggiato. Temperature massime fino a 35 gradi. Sud: Un campo di alta pressione di matrice africana insiste su tutte le regioni in questa giornata. Tempo soleggiato e caldo dappertutto.Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Clima un po’ meno caldo. Centro: Anticiclone africano un po’ meno forte, ma nonostante ciò il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso. Temperature massime fino a 34 gradi Sud: Dominio incontrastato dell’anticiclone africano. Giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno. Temperature fino a 38 gradi in Puglia.Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Clima un po’ meno caldo. Centro: Anticiclone africano un po’ meno forte, ma nonostante ciò il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso. Temperature massime fino a 34 gradi Sud: Dominio incontrastato dell’anticiclone africano. Giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno. Temperature fino a 38 gradi in Puglia.

Domenica 14 luglio

La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con sole prevalente e temperature massime in leggero aumento. Centro: L’anticiclone africano torna ad aumentare la sua potenza. La giornata trascorrerà con un cielo sereno su tutte le regioni. Clima più caldo Sud: L’anticiclone africano continua a dominare le regioni, pertanto anche questa giornata sarà completamente assolata. Caldo intenso. I consigli Per combattere l’afa il ministero della Salute suggerisce di evitare di esporsi alle alte temperature dalle 11 alle 18, non frequentare le zone particolarmente trafficate, bagnarsi spesso con acqua fresca, assicurare un adeguato ricambio d’aria con la ventilazione naturale e l’utilizzo corretto del condizionatore. Importante anche un’alimentazione leggera e l’adeguata conservazione degli alimenti e dei farmaci. Infine si suggerisce di non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole. (leggo.it)