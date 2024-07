Escursione Guidata nel Monumento Naturale di Montecassino per l’80esimo Anniversario della Battaglia di Montecassino

Il Parco Naturale dei Monti Aurunci, in collaborazione con il Club Alpino Italiano sezione di Cassino, annuncia il secondo evento della rassegna “Estate – #viviparchinelazio nel #ParcoAurunci”. Domenica 14 luglio, si terrà un’escursione guidata itinerante lungo i sentieri del Monumento Naturale di Montecassino, intitolata “Il Laboratorio del Paesaggio, Storia e Natura”. Questo evento speciale si inserisce nelle attività previste per commemorare l’80esimo anniversario della battaglia di Montecassino, offrendo un’occasione unica per esplorare la natura e la storia di questo luogo emblematico.

L’escursione avrà inizio alle ore 9:00 con il raduno presso il Cimitero Polacco. Il percorso, di difficoltà media e con una durata prevista di 4 ore, permetterà ai partecipanti di immergersi nei paesaggi mozzafiato e di scoprire le tracce storiche della battaglia. Si raccomanda di indossare abbigliamento comodo e calzature adeguate, e di portare con sé pranzo al sacco e acqua.

Per garantire una migliore organizzazione, è richiesta la prenotazione entro venerdì 12 luglio. Per informazioni e prenotazioni, contattare Diego Magliocchetti al numero 338 7058240 o Sergio Nocella al 320 6248472, oppure inviare una e-mail a presidente@caicassino.it

Il Parco Naturale dei Monti Aurunci e il Club Alpino Italiano sezione di Cassino mettono a disposizione ai cittadini e ai turisti questa opportunità di vivere un’esperienza, riscoprendo il valore storico e naturalistico del Monumento Naturale di Montecassino.

COMUNICATO STAMPA