Calcio, un grande Sora batte 5-1 l’Atletico Torrenova

Il Sora dilaga 5-1 sul campo dell’Atletico Torrenova nella 21esima giornata di Eccellenza girone B, collezionando la 20esima vittoria consecutiva che proietta i bianconeri a quota 60 punti.

Mister Alessio Ciardi deve fare a meno dello squalificato Evangelisti e lo sostituisce con Prati in mezzo al campo, mentre tra i pali torna titolare Vento. Costantini e Tozzi, non al meglio, in panchina.

Solita partenza sprint del Sora, che già al 1′ va vicino al vantaggio con un gran destro di Corsetti, deviato in corner dal portiere di casa Selva. I bianconeri premono e al 19′ passano in vantaggio con Origlia, il cui sinistro si infila sul secondo palo dopo l’assist di Corsetti. I padroni di casa non ci stanno e al 24′ vanno vicinissimi al pareggio con un gran tiro dell’ex Fischetti diretto all’incrocio dei pali, ma Vento vola a sventare la minaccia. Al 26′ ancora Fischetti (il migliore dei suoi) impegna Vento con un tiro dalla linea di fondo destra. Al 27′ il Sora raddoppia: Jammeh ruba palla a centrocampo, serve Origlia sulla sinistra, pallone sul secondo palo per l’accorrente Pagliaroli che insacca in rete. Al 30′ Atletico in 10 per l’espulsione diretta dell’ex Blandino, reo secondo l’arbitro di aver colpito troppo violentemente Fumagalli con una gomitata al volto. Con l’uomo in più il Sora fa tris al 39′ ancora con Pagliaroli, che supera Selva dopo la splendida verticalizzazione di Corsetti. Il primo tempo si chiude con i bianconeri avanti 3-0.

Ad inizio ripresa i padroni di casa hanno uno scatto di orgoglio e al 2′ approfittano di un doppio errore degli avversari e con Fischetti accorciano le distanze. Il Sora non si scompone e al 16′ fa poker con Sganzerla (primo gol stagionale) che scaglia un sinistro sotto la traversa al termine di un’azione insistita dei bianconeri. La cinquina arriva al 19′ con un gran sinistro di Palombi che si infila nel sette, un gol che da solo vale il prezzo del biglietto. La partita praticamente finisce qui, con il Sora che potrebbe arrotondare ulteriormente il risultato con il neo entrato Di Stefano al 26′ (destro a fil di palo), mentre al 30′ l’ottimo Fischetti timbra la traversa dopo un rinvio corto della difesa sorana.

Finisce così 1-5 con i giocatori ospiti a fare la solita festa insieme ai tifosi sorani che hanno gremito l’inadeguata tribunetta dello stadio Tre Torri, dotato invece di un ottimo manto sintetico.

ATLETICO TORRENOVA-SORA 1-5

ATLETICO TORRENOVA: Selva, Spirito, Russo (17’st Battistelli), Blandino, Cassetti, Pingaro, Abdalla Said (3’st Ticconi), Scorzoni (24’st Felici), Fischetti (38’st De Santis), Fortunato, Pittaccio (31’st Picano). A disp.: Fedeli, Liverani, Farina, Calanca Porcari. All. Corsi.

SORA: Vento, Fumagalli, Sganzerla, Prati, Giorgi (40’st Di Palma), Mastrantoni, Pagliaroli (44’st Cialone), Jammeh, Corsetti (31’st Arduini), Origlia (24’st Di Stefano), Palombi (36’st Paolucci). A disp: Simoncelli, Costantini, Tomasco, Tozzi. All. Ciardi.

ARBITRO: Capponi di Latina.

MARCATORI: 19’pt Origlia (S), 27’pt e 39’pt Pagliaroli (S), 2’st Fischetti (A), 16’st Sganzerla (S), 19’st Palombi (S).

NOTE: espulso Blandino (A) al 30’pt; ammoniti Corsi (all.) e Fortunato; angoli 4-6; rec.0’pt, 2’st.

