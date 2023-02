Tim down, problemi in tutta Italia: migliaia di segnalazioni

Problemi in tutta Italia per la rete Tim, che risultava non funzionante con migliaia di segnalazioni: i malfunzionamenti hanno riguardato l’accesso a internet da postazione fissa e, in parte, anche da mobile. Problemi segnalati da tutta Italia, da Roma a Napoli passando per Pavia, Reggio Emilia, Torino, Treviso, Modena, Milano, Bologna.Escluso l’attacco hacker: secondo la Polizia Postale si tratterebbe solo di problemi tecnici che interessano la rete internet fissa e non quella mobile.

Sulla rete Tim «è stato rilevato un problema di interconnessione internazionale, sono in corso le analisi per la risoluzione del problema»: lo rende noto un portavoce dell’azienda, dopo le numerose segnalazioni degli utenti che su twitter hanno creato l’hashtag #timdown, diventato trend topic, per segnalare i disservizi a internet e telefoni che vanno avanti da diverse ore su tutto il territorio nazionale.

Il problema rilevato di interconnessione internazionale «impatta il servizio a livello nazionale», precisa il portavoce di Tim. Le analisi per la risoluzione sono ancora in corso.

«Con riferimento al disservizio che si è verificato oggi, Tim comunica che il problema è rientrato e il servizio si è stabilizzato alle ore 16:55. Dalle verifiche effettuate, il problema ha riguardato il flusso dati su rete internazionale che ha generato un impatto anche in Italia. L’azienda si scusa con i propri clienti per il disagio arrecato»: lo fa sapere la Tim.

Fonte Leggo – foto archivio