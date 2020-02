Calcio a 5, Citta’ di Sora altro difficile banco di prova….S. Giovanni Incarico

Nella 4° Giornata del campionato di Serie D, la capolista Citta’ di Sora va nella tana di una delle formazioni piu’ in forma del campionato, che con 28 punti stanno risalendo gradino dopo gradino una classifica sempre piu’ affollata nelle zone alte, il San Giovanni Incarico. I Gialloblu vengono da una striscia importante di vittorie, quale ultima in trasferta sul difficile campo del Ceprano Futsal. I Bianconeri invece dopo la straripante vittoria sul Morolo hanno riagguantato la vetta della classifica, proprio insieme al Morolo e al Citta’ di Paliano che in questa giornata se la dovranno vedere rispettivamente nel derby con il Supino e la formazione del bravo Mister Rossi fara’ fisita alla Vis Sora. I ragazzi di Mister Recchia coadiuvato da Mister Massaro nella trasferta piu’ difficile, sabato 15-02-2020 alle ore 16.00, cercheranno di allungare il passo per avvicinarsi sempre piu’ al traguardo prefissato. Sara’ una gara sicuramente per i non deboli di cuore, queste le parole di Capitan Valentini, e con l’aiuto del pubblico che ormai e’ sempre piu’ numeroso al nostro seguito cercheremo di portare a casa i tre punti…Vamosssss.

