Aquino (FR) – Manomette contatore dell’acqua: denunciato per furto aggravato

Nella mattinata odierna in Aquino, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per “furto aggravato di acqua” un 80enne di Milano, legale rappresentante di una azienda agricola avente sede commerciale in Castrocielo. Le verifiche svolte dai militari operanti, unitamente al personale Acea Ato 5 di Frosinone, hanno consentito di accertare la manomissione del contatore dell’acqua installato presso la predetta sede, mediante la sostituzione dell’apparecchio interno di misura con relativo quadrante numerico, causando un ammanco di circa mc 400 di consumo d’acqua di un danno patrimoniale quantificato in circa euro 5.477. Il contatore è stato sottoposto a sequestro.

