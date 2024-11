Broccostella – Inaugurazione del murale: Ciociaria e Valle di Comino, angoli nascosti nel cuore dell’Italia

Tutto pronto a Broccostella per l’inaugurazione dell’opera “Ciociaria e Valle di Comino angoli nascosti nel Cuore dell’Italia”.

Il murale, di grande impatto, è a cura della DMO Ciociaria Valle di Comino e realizzato dall’associazione Ammuri Liberi, con il contributo della REGIONE LAZIO ed il sostegno del Comune di Broccotella (Fr).

L’opera, raffigurante importanti eccellenze del territorio in chiave culturale e turistica, è stata realizzata utilizzando vernici speciali capaci di catturare CO2 e inquinamento e di rilasciare nell’aria ossigeno, seguendo lo stesso principio utilizzato dagli alberi in natura.

Inaugurazione Domenica, 24 novembre ore 12:00 a Broccostella SR 627 della Vandra – Via Stella, per il taglio del nastro da parte del Sindaco Domenico Urbano.

