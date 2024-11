GIUSEPPE SACCO NELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DELL’ANCI NAZIONALE CON LE DELEGHE AD AMBIENTE E TERRITORIO

Giuseppe Sacco, sindaco di Roccasecca, è stato nominato nell’ufficio di presidenza dell’Anci nazionale nel corso dell’assemblea che si sta svolgendo a Torino e che ha eletto il nuovo presidente Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli.

Sacco è il rappresentante del comune più piccolo presente nell’ufficio di presidenza. Nell’ufficio di presidenza sono presenti, tra gli altri, i rappresentanti di alcuni dei comuni italiani più importanti come Firenze, Bari, Bologna, Perugia, Reggio Calabria, Udine, Palermo e L’Aquila. E questo testimonia, ancor di più, la valenza della nomina del sindaco di Roccasecca.

A Sacco sono state conferite le deleghe all’ambiente e al territorio. Un riconoscimento che premia l’impegno portato avanti in questi anni soprattutto a tutela della salute e contro l’abusivismo ambientale dei cittadini e del comprensorio, vista la battaglia per la chiusura della discarica di Cerreto, conclusa con esiti positivi . Un impegno e un modello operativo che potrà essere utilizzato a livello nazionale proprio come linea da perseguire per una delle priorità che l’Anci del presidente Manfredi intende portare avanti: quella della salute e della salvaguardia ambientale.

COMUNICATO STAMPA