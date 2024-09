Boville Ernica – Il sindaco Perciballi di nuovo senza maggioranza

Ci risiamo. Il sindaco di Boville Ernica, Enzo Perciballi è di nuovo senza maggioranza. Politica e amministrativa. Il dato emerge prepotentemente da una recente delibera adottata dalla Giunta, per adesso non entriamo nel merito, che è stata approvata con quattro voti a favore e uno contrario. Avete letto bene, l’assessore Angela Venditti non ha condiviso l’atto e non lo ha votato.Una scelta legittima che, però, imporrebbe decisioni conseguenti. Quando in Politica, la P maiuscola non è casuale, le regole venivano rispettate l’assessore avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni. Ma le regole della Politica dovrebbero valere anche per il sindaco. Un assessore che vota contro un atto deliberativo non può continuare a far parte dell’esecutivo. Andrebbe revocato immediatamente. Angela Venditti è rimasta al suo posto, il sindaco Enzo Perciballi pure. Ma è senza maggioranza, perché nel consiglio comunale di Boville Ernica, le Venditti elette in minoranza e passate in maggioranza sono due. Insomma si tira a campare, si esamineranno gli atti di volta in volta.Per il sindaco Enzo Perciballi sta passando, per la seconda volta, il dignitoso treno delle dimissioni. Non le ha rassegnate quando il suo gruppo si è spaccato, probabilmente non le rassegnerà neppure adesso. Così si governa male la Città e ci si gioca la credibilità, non personale che resta ed è apprezzabile, ma quella elettorale, politica e amministrativa.Ci vuole un atto di coraggio: sciogliete le righe. Ridate la parola agli elettori. Fate decidere dalla gente di Boville da chi e come vuole essere governata. I ribaltoni non sono mai stati un fatto positivo.

Penna e Spada