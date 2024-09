Fare Verde Prov. Frosinone – Consorzi di bonifica, politica ed ambiente: quale futuro per il nostro territorio?

Finalmente si è fatta chiarezza tra le varie controversie sulla fuoriuscita dal perimetro di contribuenza dei consorzi di bonifica da parte dei comuni della provincia di Frosinone.

L’incontro organizzato da FV valle di comino , gruppo organizzato di Fare Verde Provincia di Frosinone APS si è tenuto ad Atina , presso il centro sociale ed è servito per fare chiarezza tra le varie controversie sulla fuoriuscita dal perimetro di contribuenza dei consorzi di bonifica da parte dei comuni della provincia di Frosinone. E’ stato messo in chiaro che è possibile uscire dal perimetro di contribuenza se la politica lo vuole.

Sono intervenuti: il Professor Piero Sandulli dell’università “la Sapienza Università di Roma; il Sindaco di Atina Dott. Pietro Volante, il consigliere comunale di opposizione (FD), Prof.ssa Aurora Aprile, il presidente del C.R.A, Danilo Calvani, Paolo Fallena referente di Fare Verde Valle di Comino i comitati cittadini di Arce, Isola del Liri, Esperia, Fontechiari, Castelliri, Pescosolido e il presidente di Fare Verde Provincia di Frosinone APS.

Fare Verde Valle di Comino dopo essere stata per anni al capezzale dei corsi d’acqua di superficie che interessano la Valle di Comino anche con il servizio pubblico della Rai è vicina alle battaglie dei vari comitati che hanno messo in luce l’approccio sbagliato che hanno avuto i consorzi di bonifica con il territorio addirittura arrecando danno come ha sottolineato la Magistratura Romana. Enti di bonifica commissariati da almeno 10 anni che sono diventati un tutt’uno con i politici che al posto di prendere decisioni importanti nel chiuderli o tantomeno di ridimensionarli li continuano a finanziare nonostante siano poco utili ai contribuenti e soprattutto inutili per l’ambiente. la Giunta regionale Rocca insieme ai politici da noi eletti in Prov. di Frosinone cercano di far nascere un mega consorzio unico di bonifica denominato Lazio sud-est ma la nostra Associazione si oppone con determinazione affinché questo possa accadere.

Il Chiarissimo Prof. Sandulli ha precisato che dal punt di vista giuridico la natura dei consorzi nasce per bonificare il suolo ma se il contributo è esoso a fronte di mancati servizi allora vuol dire che il rapporto costo benefici pende in modo strano solo sui costi . Là dove non ci fossero i benefici per i contribuenti è opportuno chiedere di uscire dal perimetro di contribuenza anche perché nessun legame è irreversibile a fronte di servizi mancanti.

Paolo Fallena : Uscire dal perimetro di contribuenza è ormai indispensabile a fronte dei danni all’ambiente e alle tasche dei cittadini che ha cagionato il consorzio di bonifica così come ha evidenziato la Magistratura Romana nella causa che il Comune di Atina ha vinto contro il consorzio di bonifica Valle del Liri. Uscire dai consorzi di bonifica è possibile alla luce del fatto che alcuni comuni sono riusciti a farlo.

La questione dei consorzi è molto importante perché i fragili ecosistemi della Ciociaria minati da ogni forma di inquinamento vengono continuamente messi in discussione dal dissesto idrogeologico . Il suolo non viene messo in sicurezza dai consorzi di bonifica e avvengono le inondazioni che mettono in pericolo la popolazione. Fatto è ed è inconfutabile che il letto dei fiumi e dei torrenti si è innalzato ad opera dei sedimenti che vanno a valle e che non vengono sistemati con opere di ingegneria idraulica. La domanda sorge spontanea : Se i consorzi non pensano all’Ambiente e ai Cittadini, non pensano di tenere il territorio e i corsi d’acqua di superficie in sicurezza allora a che cosa serve stare nel perimetro di contribuenza?

