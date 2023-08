Boville Ernica – Al via da oggi “Estate al Borgo “

Estate al Borgo 2023 continua a donare momenti di incanto e apprendimento, proponendo una nuova e coinvolgente iniziativa. Dopo il successo degli eventi già svolti con un grande riscontro di pubblico, la programmazione prosegue con un’esperienza unica rivolta ai più giovani: le Serate Favolose coi Gatti Ostinati. L’evento si sviluppa su tre serate, ognuna della durata di un’ora, con inizio alle ore 21 presso il suggestivo Chiostro comunale. Queste serate, condotte da due operatori, saranno un viaggio attraverso favole, fiabe e filastrocche, dedicate ai bambini di tutte le età. In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso la sala conferenze della biblioteca comunale al primo piano.

L’obiettivo delle Serate Favolose è creare un’atmosfera magica e coinvolgente, dove i bambini possono lasciarsi trasportare in mondi fantastici attraverso le parole e le melodie. Come spiega l’Assessore alla Cultura, Anna Maria Fratarcangeli: “Questo evento è un’opportunità per avvicinare i più giovani al mondo dell’arte e della narrazione. Durante le serate, i bambini diventano parte attiva della storia, partecipando con entusiasmo e creatività. Vogliamo offrire loro un’esperienza educativa e divertente allo stesso tempo.”

Le Serate Favolose coi Gatti Ostinati rappresentano un momento di condivisione e partecipazione attiva da parte dei piccoli ascoltatori. Saranno utilizzate tecniche interattive che permetteranno ai bambini di diventare protagonisti delle storie stesse, stimolando la loro immaginazione e creatività.

Inoltre, Estate al Borgo riserva altri appuntamenti emozionanti:

2 settembre : Incontro con le Autrici – Presentazione del libro “LA RAGAZZA DEL BOSCO” , con la criminologa Roberta Bruzzone e l’Avv. Federica Nardoni, presso il Chiostro comunale alle ore 20.30.

8 settembre : Majorettes Baton Twirlers – Esibizione a cura dell’ASD Majorettes , nel Chiostro comunale alle ore 18.00.

10 settembre : Incontro con l’Autore – Presentazione del libro “FAVOLE MODERNE” , di Giuseppe Savorra, nel Chiostro comunale alle ore 19.00.

23 settembre : Incontro con l’Autore – Presentazione del libro “IL SEGRETO DEL BORGO”, di Marina Lisi, nel Chiostro comunale alle ore 18.00.

Il sindaco Enzo Perciballi sottolinea: “La gioventù è il cuore del nostro futuro, ed è per questo che proponiamo eventi che ispirino e arricchiscano le menti dei nostri bambini. Queste tre serate rappresentano un’opportunità per imparare, condividere e creare ricordi preziosi”.

Estate al Borgo Boville Ernica 2023 continua a celebrare l’identità unica di Boville Ernica attraverso momenti di cultura, spettacolo e tradizione, coinvolgendo tutte le fasce di età.

comunicato stampa