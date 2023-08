Gianluca Quadrini si complimenta con la famiglia Taglienti per il 31º titolo nazionale di kart

La Tk Kart vince il campionato italiano sul circuito internazionale di Napoli nella classe KZN Under. Con il pilota, Antonio Piccioni, il team porta a casa un premio nazionale per il III anno consecutivo. La Taglienti Kart, negli ultimi anni diventata TK racing kart è stata fondata nel 1982 dalla intuizione di Roberto Taglienti, per poi evolversi con l’arrivo del figlio Toni, ex pilota professionista, adesso la crescita continua grazie all’inserimento in azienda dei nipoti figli di Toni, Roberto, Sofia ed Edoardo. La passione per i motori e per le competizioni sportive, portano presto l’azienda di famiglia ad espandersi in tutto il mondo e a conquistare, fino ad oggi, ben 31 titoli Nazionali ed internazionali. I complimenti per l’ingegno e l’impegno di questi due ragazzi attiva anche dal mondo della politica. Infatti, il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, in una nota esprime le sue congratulazioni -“ la passione e l’impegno sono un binomio vincente per arrivare ad ottenere grandi risultati. Roberto e Toni Taglienti ne sono la dimostrazione. Afferma Quadrini e continua – “Conquistare il titolo di campioni nazionale per tre anni consecutivi non è impresa facile. La scelta di strategie e del pilota, al quale rivolgo le mie congratulazioni, è molto importante per le sorti della gara. Per questo tenevo molto a complimentarmi con Roberto e Toni Taglienti perché grazie alla loro lungimiranza e determinazione hanno portato il nome del nostro territorio ad di fuori del territorio nazionale. Il mio auspicio per loro è di continuare a lavorare in questa direzione e a consigliere un successo dietro l’altro.” (comunicato stampa)

Correlati