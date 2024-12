Bilancio di Previsione 2025-2027: riduzione della pressione fiscale e nuovi investimenti per Cisterna

Il Comune di Cisterna ha approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027, puntando su una riduzione della pressione fiscale, servizi di qualità e investimenti per il futuro.

Tra le principali novità spicca la riduzione dell’aliquota IMU sui terreni agricoli che scende dall’attuale 9,6 per mille all’8,6 per mille, avvicinandosi ai livelli pre-2020. Confermata invece l’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF allo 0,80%.

Importanti interventi sono previsti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, con un investimento complessivo di 13,88 milioni di euro.

Le principali opere includono: la riqualificazione del quartiere San Valentino (nuova scuola media, alloggi sociali, riqualificazione del parco e della piazza antistante la chiesa), l’efficientamento energetico nelle scuole, la musealizzazione di Palazzo Caetani e l’ampliamento dell’area cimiteriale. Inoltre, si darà priorità alla messa in sicurezza stradale con interventi su Via Colle Marcaccio, Via Nettuno e Via Appia Sud.

Novità anche per i servizi scolastici: le tariffe della mensa e del trasporto scolastico sono state rimodulate secondo fasce ISEE per garantire maggiore equità. La mensa scolastica sarà estesa fino a giugno.

Nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari non ci sono variazioni rispetto allo scorso anno.

Tra le iniziative sociali e culturali, proseguono il contrasto all’omofobia, i progetti per la tutela degli animali, e il supporto ai giovani con il Consiglio Comunale dei Giovani. Inoltre, il Comune ha ultimato la Casa Rifugio per le donne vittime di violenza.

Infine, il nuovo statuto dell’Azienda Speciale Cisterna Ambiente introduce un Ufficio di Vigilanza e Controllo per rafforzare la trasparenza nella gestione.

«Questo bilancio conferma l’impegno della nostra Amministrazione nel rispettare gli obiettivi, offrendo servizi di qualità, investendo nella crescita culturale e sociale e lavorando per migliorare il volto della città», hanno dichiarato il Sindaco Valentino Mantini e l’assessora al bilancio Maria Innamorato.

Infine, l’aula ha votato la mozione consiliare per il riconoscimento dei diritti di cittadinanza attraverso lo Ius Scholae e lo Ius Soli.

L’iniziativa mira a riconoscere, simbolicamente, i diritti dei minori nati o cresciuti in Italia da genitori stranieri attraverso il principio dello Ius Scholae.

La mozione evidenzia come l’attuale normativa, basata principalmente sullo Ius Sanguinis, risulti ormai superata e va a penalizzare migliaia di giovani integrati nel tessuto sociale italiano. Inoltre, sottolinea il costante aumento dei bambini nati da genitori stranieri a Cisterna e il ruolo fondamentale della scuola come luogo di integrazione culturale.

Questa iniziativa conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale verso una comunità inclusiva, plurale e solidale riconoscendo i diritti dei giovani che contribuiscono al futuro del nostro Paese.