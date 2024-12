BILANCIO, PALAZZO: “NUOVE RISORSE E RINNOVATA ATTENZIONE PER SPORT, TURISMO, INCLUSIONE E AMBIENTE”

«In Consiglio regionale abbiamo approvato il Bilancio di previsione del 2025-27 per il Lazio. La manovra economica regionale, pur tra le necessarie ristrettezze, delinea quelle che saranno le priorità per il nuovo anno. Per quel che concerne le mie deleghe ci sono molte conferme e diverse novità», lo annuncia l’assessore al Turismo, allo Sport, all’Ambiente e alla Transizione Energetica della Regione Lazio, Elena Palazzo.

«Per quanto concerne l’ambiente, la transizione e la sostenibilità energetica ampio supporto abbiamo accordato all’educazione ambientale attraverso risorse a copertura del nuovo Testo normativo che intendiamo finanziare con 1 milione di euro. Centrali gli investimenti per la qualità dell’aria grazie all’aggiorneremo del Piano della Qualità dell’Aria del 2022. Per questo assegniamo ad Arpa Lazio – che si occuperà di redigere uno studio tecnico-scientifico (1 milione e 400 mila euro per il triennio 2025 -2027). Le casse del bilancio potranno contare anche su importanti risorse provenienti dal Mase. Grazie all’accordo stipulato con il Ministero avremo a disposizione 25 milioni di euro per interventi che riguarderanno, per esempio, agevolazioni per la mobilità ciclopedonale o la sostituzione di veicoli commerciali inquinanti – continua la Palazzo -. Inoltre, abbiamo appena prenotato risorse per un totale di 60 milioni di euro, nell’ambito del programma regionale Fesr 2021-27 per l’efficientamento degli edifici pubblici di 39 comuni del Lazio. Continuiamo, altresì, a prevedere risorse per il Bando Ossigeno e per la piantumazione di nuovi alberi e contro il rischio idrogeologico. Andiamo avanti con il sostegno allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nel rispetto del territorio: per le CER, Comunità Energetiche Rinnovabili stanziamo 1,5 milioni di euro per il 2025 e 2,5 milioni per il 2026».

«Per lo Sport: stanziamo undici milioni di euro. Ma soprattutto continuiamo a dare ampio spazio all’inclusività e alla promozione della pratica per tutti, anche attraverso i voucher per ragazzi di età compresa tra i 6 e i 24 anni, previsti nell’ambito dell’accordo siglato con Sport e Salute. Tale azione sarà coperta dal FSE+ per una somma di 10milioni di euro per tre anni, con un ammontare complessivo di 30 milioni di euro. Per il 2025 inoltre puntiamo sulla pianificazione della partecipazione della Regione Lazio ai grandi eventi sportivi e sull’impiantistica sportiva per la quale impegniamo 5,1 milioni di euro in conto capitale da utilizzare per interventi di riqualificazione delle strutture. Il ruolo delle Federazioni sportive,

degli Enti di promozione e delle Associazioni Sportive è centrale nella diffusione della cultura sportiva e dei profondi valori che lo sport veicola. Per questo, come nel 2024, li supporteremo con Avvisi o Protocolli d’intesa a loro rivolti. La spesa per tali interventi sarà di circa 4 milioni di euro», aggiunge l’Assessore.

«Per quanto infine riguarda il turismo, l’obiettivo che perseguiremo sarà quello di gestire al meglio i flussi al fine di destagionalizzare e valorizzare tutte le province del Lazio, oltre aa Roma ovviamente. Le somme stanziate, per questo comparto, sono maggiori rispetto all’anno 2024. Si prevede una dotazione complessiva di circa 5,7 milioni. In particolare, prevediamo di intensificare la campagna promozionale “C’è tutto un Lazio intorno” con un finanziamento di circa 2 milioni di euro, mentre con 1,2 milioni di euro potremo finanziare la partecipazione della Regione Lazio a manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero. Grazie al supporto del ministero del Turismo, inoltre, prevediamo una campagna promozionale della Via Francigena in concomitanza con il Giubileo 2025” », conclude l’assessore Palazzo.