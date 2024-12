AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI IMMOBILI DA DESTINARE A SEDI SCOLASTICHE

La Provincia di Frosinone ha pubblicato un avviso esplorativo per individuare immobili da destinare a sedi scolastiche negli Istituti di Istruzione Superiore di nove Comuni: Frosinone, Ceccano, Alatri, Anagni, Ferentino, Sora, Veroli, Cassino e Pontecorvo.

L’obiettivo è individuare immobili che soddisfino le esigenze logistiche e funzionali delle scuole superiori attraverso proposte di acquisto, locazione o concessione con formula “Rent to Buy” (godimento con diritto di acquisto). L’iniziativa è finalizzata a garantire strutture idonee e sicure per gli studenti, in conformità con le normative vigenti.

“L’avviso esplorativo testimonia il nostro impegno per migliorare l’edilizia scolastica nella Provincia di Frosinone. Garantire agli studenti strutture sicure, moderne e adeguate alle loro esigenze è una delle nostre priorità. Con questa iniziativa, puntiamo a individuare immobili che possano diventare nuove sedi scolastiche, rispondendo alle necessità del territorio”, ha dichiarato il Presidente dell’Amministrazione provinciale Luca Di Stefano

Requisiti degli immobili

Gli immobili dovranno rispettare specifiche caratteristiche:

Ubicazione e logistica: essere situati nei comuni indicati, con autonomia funzionale, accessi indipendenti e collegamenti adeguati con i mezzi pubblici.

essere situati nei comuni indicati, con autonomia funzionale, accessi indipendenti e collegamenti adeguati con i mezzi pubblici. Dimensioni e funzionalità: almeno 5 aule in un unico blocco, servizi igienici conformi alla normativa per studenti, personale docente e disabili, e rispondenza ai criteri di vulnerabilità sismica.

almeno 5 aule in un unico blocco, servizi igienici conformi alla normativa per studenti, personale docente e disabili, e rispondenza ai criteri di vulnerabilità sismica. Requisiti tecnici: conformità agli standard di sicurezza, impiantistica a norma, superamento delle barriere architettoniche, certificazione energetica, certificato di agibilità, collaudo statico e assenza di materiali nocivi come amianto.

Saranno considerate anche proposte relative a immobili da ristrutturare, purché completati a livello costruttivo e con l’impegno del proprietario a effettuare gli interventi necessari a proprie spese.

Modalità di partecipazione

Le proposte dovranno essere inviate in plico chiuso, indicando chiaramente la dicitura dell’avviso, entro e non oltre il 31 dicembre 2024 alle ore 12.30 presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Frosinone in Piazza Gramsci n. 13. Le offerte possono essere inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnate a mano.

Il plico dovrà contenere tre buste distinte:

Documentazione amministrativa: tra cui il modello di domanda, visura catastale e atto di proprietà. Documentazione tecnica: planimetrie, relazione tecnica e documentazione fotografica dell’immobile. Documentazione economica: modello di offerta economica redatto secondo lo schema allegato.

Valutazione delle offerte

Le offerte saranno valutate da un’apposita commissione tecnica sulla base di criteri qualitativi (ubicazione, caratteristiche tecniche e tempi di consegna) ed economici (canone di locazione, eventuali spese accessorie).

La Provincia si riserva di selezionare o meno le proposte pervenute senza alcun obbligo verso i partecipanti. Eventuali sopralluoghi saranno effettuati per verificare la rispondenza degli immobili ai requisiti richiesti.

Informazioni e contatti

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Luca Gemma, Dirigente del Settore Edilizia Scolastica. Per richieste di chiarimenti è possibile inviare una PEC all’indirizzo: protocollo@pec.provincia.fr.it entro il termine dell’avviso.

Per maggiori dettagli e per consultare l’avviso completo, visitare il sito ufficiale della Provincia di Frosinone: https://provincia.fr.it/notizie/3142030/avviso-esplorativo-ricerca-immobili-destinare

La Provincia di Frosinone conferma il suo impegno per il miglioramento dell’edilizia scolastica e la sicurezza degli studenti.