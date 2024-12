Frosinone – Quadrini, al lancio del Sistema E-Lisir: un nuovo servizio di videointerpretariato per l’inclusione dei non udenti allo Spaziani

Gianluca Quadrini, ha partecipato oggi alla presentazione del Sistema E-Lisir, un innovativo servizio di videointerpretariato LIS (Lingua dei Segni Italiana) da remoto, pensato per migliorare l’accesso alle cure e garantire un’assistenza sanitaria più inclusiva alle persone non udenti. La presentazione si è tenuta presso l’Ospedale Spaziani di Frosinone, alla presenza dell’Assessore all’Inclusione Sociale e Servizi alla Persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli.Il nuovo servizio, che consente agli utenti non udenti di comunicare direttamente con i professionisti sanitari tramite un interprete LIS in videoconferenza, rappresenta un passo importante verso l’abbattimento delle barriere comunicative nel settore sanitario. Con questo sistema, l’ospedale di Frosinone si conferma all’avanguardia nell’offerta di servizi per l’inclusione, rispondendo alle necessità di una parte della popolazione che spesso si trova a dover affrontare difficoltà nell’accesso alle prestazioni sanitarie.

Nel suo intervento, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di garantire a tutti, senza distinzione, un’assistenza sanitaria adeguata. “Il Sistema E-Lisir è un esempio concreto di come l’innovazione possa migliorare la qualità della vita dei cittadini, superando le barriere comunicative e garantendo pari opportunità a tutti. È un passo significativo per l’inclusione sociale, e come presidente del Consiglio provinciale, non posso che esprimere il mio più sincero apprezzamento per l’impegno della Asl”, ha dichiarato Quadrini.Il Presidente ha poi portato il saluto del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, che ha definito questo progetto “un segno tangibile della crescente attenzione delle istituzioni verso le necessità di una parte della popolazione spesso dimenticata, come quella dei non udenti”.Durante l’evento,Quadrini, ha anche voluto fare i suoi complimenti al Commissario Straordinario della Asl di Frosinone, la dott.ssa Sabrina Pulvirenti, per i continui progressi che la struttura ospedaliera sta ottenendo, non solo in termini di innovazione tecnologica, ma anche riguardo agli obiettivi raggiunti nell’ambito sanitario. Infatti sempre nella stessa mattina è stato inaugurato il reparto di neurochirurgia e rianimazione “Il Commissario Straordinario ha fatto un lavoro straordinario, portando avanti con determinazione e competenza obiettivi che, oggi, sono realtà tangibili a favore della comunità. Questo è solo uno degli esempi di come la sanità della nostra provincia stia evolvendo in maniera positiva. Oggi, infatti abbiamo assistito all’inaugurazione di due reparti molto importanti che segnano una grande svolta a livello sanitario nella nostra provincia.”Il Sistema E-Lisir rappresenta dunque una nuova pietra miliare nell’ambito dell’assistenza sanitaria, un servizio che potrà facilitare l’accesso alle cure per tante persone e che dimostra come la provincia di Frosinone, grazie all’impegno delle istituzioni, possa diventare sempre più un modello di inclusività e innovazione. Con l’inaugurazione dei reparti di neurochirurgia e rianimazione la struttura ospedaliera di Frosinone si prepara a garantire un servizio di eccellenza e qualità.