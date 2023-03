Automobile Club di Frosinone,transazione energetica e sviluppo sostenibile, Gianluca Quadrini partecipa alla conferenza stampa

Transazione energetica e sviluppo sostenibile sono gli argomenti della conferenza stampa che l’Automobile Club di Frosinone ha organizzato in mattinata presso la Sala Convegni della Camera di Commercio di Frosinone – Latina. All’evento, oltre le cariche istituzionali, militari, professionisti e soggetti privati, in rappresentanza della Provincia di Frosinone ha partecipato il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini che riflette sull’importanza di diffondere e sensibilizzare soggetti pubblici e privati verso le prospettive future che riguardano il territorio. “Incontri come questi sono uno sguardo al futuro del nostro territorio. – afferma Quadrini – La sensibilizzazione e la conoscenza tra ciò che lega l’ambiente, l’energia e lo sviluppo sostenibile è indispensabile affinche si facciano scelte che tutelino l’ambiente, la salute e la qualità della vita andando così ad impattare in maniera positiva anche sull’aspetto economico e su quello sociale. Ringrazio, l’Avv. Maurizio Federico, Presidente dell’AC Frosinone, per l’invito rivolto alla Provincia di Frosinone, la quale sono onorato di aver rappresentato in questa occasione.”

COMUNICATO STAMPA