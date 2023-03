Alatri, Battisti: “Si faccia il necessario per scongiurare chiusura pediatria al San Benedetto”

“La chiusura di un reparto fondamentale come quello di Pediatria presso l’Ospedale di Alatri rappresenta una pessima notizia per la nostra sanità. Si tratta di un presidio che in questi anni ha fornito un servizio essenziale a tantissimi utenti e, pur comprendendo le difficoltà viste le carenze di personale, auspico che si possa fare il possibile. Intanto in queste ore ho chiesto al management della ASL di Frosinone di lavorare affinché si possa evitare la chiusura di Pediatria e di mantenere, in questa fase, un ambulatorio, dalle 8 alle 20, con quattro posti day surgery per assicurare il servizio alle nostre bambine e ai nostri bambini”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale e vicesegretaria Pd Lazio.

“Quello che maggiormente stupisce – prosegue – è il silenzio dell’amministrazione comunale di Alatri e dei consiglieri regionali di Fratelli D’Italia, eletti al grido del ‘riapriremo tutto’. Urlare dall’opposizione è semplice, ma se restiamo ai fatti uno dei primi risultati da loro ottenuti è la chiusura di un reparto che reputo fondamentale per il San Benedetto e per il quadrante nord della nostra Provincia. Sono pronta a discutere di soluzioni – conclude – che possano evitare depauperamenti dei servizi alla popolazione”.

Comunicato stampa