Auto si schianta contro un camion: morti un ragazzo di 25enne e una donna di 45 anni

Tragedia all’alba nel Veronese. Due persone sono morte e una è rimasta ferita in un incidente avvenuto alle 6.30 lungo la Strada statale 12 del Brennero, a Pescantina, in provincia di Verona. Una macchina si è scontrata contro un mezzo per la raccolta dei rifiuti, forse per un sorpasso azzardato. Il mezzo pesante è finito fuori strada, con il conducente leggermente ferito. I due occupanti dell’auto sono invece morti sul colpo. Le due persone che hanno perso la vita nell’incidente sono entrambe residenti in provincia di Verona. Si tratta di un 25enne di Colognola ai Colli e una donna di 45 anni di S.Pietro in Cariano.Il conducente del camion rimasto ferit è stato trasportato in codice verde all’Ospedale di Negrar di Valpolicella. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118 con tre mezzi, assieme alla Polizia Stradale e ai Vigili del Fuoco.A causa dell’incidente la statale è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per chiarire la dinamica del sinistro, per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

