Fallimento Santa Lucia, Rocca: “Seguiamo attentamente la situazione, convocati i sindaci il 29 luglio”

«Stiamo seguendo e monitorando con attenzione, ormai da tempo, la delicata situazione in cui versa la Fondazione Santa Lucia, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, accreditato con il Ssr. tanto che abbiamo convocato i sindacati per il prossimo lunedì 29 luglio. Pertanto, ci tengo a rassicurare in primis i pazienti della struttura, ma anche ogni singolo lavoratore, sulla volontà di tutelare questa realtà da parte della Regione Lazio. Salvaguardare qualità e livelli di occupazione è la nostra priorità, ragion per cui abbiamo portato il caso all’attenzione anche del Ministro Urso».Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

COMUNICATO STAMPA