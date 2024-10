Aree interne, Battisti (Pd): “Destre a governo e Regione tagliano risorse, servono politiche di rilancio”

“Abbiamo avuto un momento di confronto importante su un tema cruciale come quello delle aree interne, che richiede attenzione e azioni concrete. La questione delle aree interne, trattata con un primo approccio durante il Governo Renzi attraverso lo strumento dello SNAI, con risultati significativi soprattutto nell’esercizio della concertazione dal basso. È necessario riprendere quel percorso e dare priorità a questo dibattito, che Elly Schlein ha inserito tra i cinque punti chiave dell’agenda politica del Partito Democratico.

La provincia di Frosinone è caratterizzata da una forte vocazione industriale, incentrata sul settore automotive e la crisi che sta attraversando avrà conseguenze drammatiche su ampie porzioni del nostro territorio, comprese le aree interne che si sono sviluppate attorno ai distretti industriali. Dobbiamo essere pronti a rispondere a queste sfide. Uno dei settori su cui è necessario puntare per rilanciare queste aree, è il turismo”.

Così in una nota la consigliera regionale Pd, Sara Battisti, intervenendo all’iniziativa “Il partito democratico per le aree interne” a San Donato Valcomino.

“In questi anni – prosegue – grazie alla nostra amministrazione regionale con Zingaretti presidente, sono stati messi a disposizione diversi strumenti che hanno incentivato gli investimenti in queste zone, creando opportunità e nuovi percorsi di sviluppo. Oggi, però, assistiamo a un rallentamento, a tagli e ritardi nell’erogazione dei contributi nonchè a una carenza di visione da parte dell’attuale governo regionale. Sono preoccupata per la mancanza di attenzione alle aree interne da parte dell’attuale giunta della Regione Lazio a guida Rocca: è fondamentale ripartire da politiche concrete per sostenerle e renderle competitive, creando le condizioni necessarie per il loro rilancio” ha concluso la consigliera.

COMUNICATO STAMPA