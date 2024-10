San Donato Valcomino, successo per il convegno sulle aree interne

PITTIGLIO: “DAL DIBATTITO PROPOSTE PER IL FUTURO DI QUESTE AREE”

Si è tenuto a San Donato Valcomino un importante incontro dedicato alle sfide e opportunità delle aree interne, promosso dal sindaco Enrico Pittiglio (Pd). All’evento hanno partecipato deputati, senatori, consiglieri regionali, sindaci e amministratori provenienti da Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, insieme a illustri esponenti del Partito Democratico, per discutere delle criticità e delle soluzioni necessarie a favorire lo sviluppo di queste aree.

Durante la mattinata sono intervenuti Luca Fantini, segretario provinciale Pd Frosinone, e Daniele Leodori, segretario Pd Lazio. Tra i partecipanti figuravano Luigi Famiglietti, esperto di enti locali, Pietro Maria Volante, sindaco di Atina, e Luca Abbruzzetti, sindaco di Riano e presidente di Ali Lazio. Erano inoltre presenti Lino Gentile, sindaco di Castel del Giudice, Augusto Barile, sindaco di Lecce nei Marsi, e Simone Valiante, sindaco di Cuccaro Vetere (SA). Importante il contributo del capogruppo Pd Abruzzo, Pierpaolo Petrucci, che ha presentato la sua proposta sul bollo auto nel consiglio regionale abruzzese, mentre il deputato Claudio Mancini ha rilanciato l’idea di un ambito unico per la gestione del servizio idrico. Ha concluso la mattinata Marta Bonafoni, rappresentante della segreteria nazionale del Partito Democratico.

Nel pomeriggio hanno preso la parola Antonio Di Santo, sindaco di Opi; Sara Battisti, consigliera regionale del Lazio; Mario Ciarla, capogruppo Pd in Regione Lazio; Matteo Orfini, deputato Pd; Marco Niccolai, responsabile nazionale per le Aree Interne del Pd e consigliere regionale toscano. Ha concluso i lavori Michele Fina, senatore della Repubblica.

I relatori hanno affrontato numerosi temi legati alle sfide e alle opportunità per le Aree Interne, con particolare attenzione a un’analisi che riguarda la spina dorsale del Paese, ovvero il 60% del territorio italiano.

– ha spiegato Enrico Pittiglio, promotore dell’iniziativa – è ormai improrogabile e dovrà trovare ampio spazio nel dibattito politico. Incentivi per i medici di famiglia, evitare che il sistema scolastico venga trattato come un mero numero da qualche funzionario, potenziare l’agricoltura e considerarla come difesa del suolo e del territorio, fiscalità di vantaggio: queste sono solo alcune delle proposte emerse durante l’incontro. Da San Donato parte un percorso che segue la direzione indicata dal segretario nazionale del Pd: ascolto del territorio, proposta e battaglia politica. Questo incontro, con la presenza di numerosi ospiti che ringrazio, rappresenta l’inizio di un percorso che ci porterà, come Pd a livello nazionale, a formulare proposte mirate per combattere lo spopolamento e la carenza di servizi essenziali. Il Pd farà, come sempre, la sua parte”.

“La necessità di introdurre forme incentivanti per restare e per mantenere i servizi su questi territori