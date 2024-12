Arce, sospetto caso di Botulismo

L’ASL di Frosinone – Direzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica – ci ha informato che un nostro concittadino è ricoverato presso l’Ospedale Spaziani di Frosinone per sospetta intossicazione da botulino.

«A seguito di indagini ed analisi biologiche per sospetto caso di Botulismo – scrive la Direzione – è stata accertata la presenza di Clostridium Botulinum produttore di tossine in un vasetto di olive in salamoia prodotto in ambito domestico. Si ignora al momento chi possa esser il produttore di tale vasetto di olive che è comunque stato donato alla proprietaria della tabaccheria “Non solo fumo” sita ad Arce in Via Piazza Umberto I, n. 27. Si invita pertanto la popolazione ad evitare il consumo di olive in salamoia di produzione domestica qualora non si abbia l’assoluta certezza sull’origine del prodotto e sulla sua sicurezza dal punto di vista alimentare».

In considerazione della pericolosità di queste tossine, faccio appello a tutti i cittadini affinché osservino scrupolosamente quanto chiesto in via prudenziale dalla Direzione di Igiene e Sanità Pubblica della Asl di Frosinone.

Il Sindaco Luigi Germani

COMUNICATO STAMPA