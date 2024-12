Frosinone, due arrestati e due denunciati dalla Polizia di Stato

Nella giornata del 23.12.2024 la Polizia di Stato di Frosinone, nell’ambito dei servizi di polizia finalizzati al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, procedeva a mirati controlli nella parte bassa del capoluogo.

In particolare, venivano fermati due soggetti mentre uscivano dall’abitazione di un uomo, già noto agli operanti per avere a suo carico plurimi pregiudizi di polizia, nonchè sottoposto dal giugno del 2022 alla Misura di prevenzione personale della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Frosinone, disposta dalla Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione del Tribunale di Napoli. I due uomini, entrambi di origine campana, salivano a bordo di un’autovettura SMART e si allontanavano dalla citata abitazione.

Subito venivano raggiunti e fermati dagli operatori della Squadra Mobile della Questura, ai quali i soggetti controllati si mostravano immediatamente agitati ed irrequieti.

Pertanto, si procedeva a perquisizione personale che veniva poi estesa al veicolo in questione, con esito positivo in quanto, sotto il tappetino del passeggero, veniva rinvenuta sostanza solida di colore marrone, risultata essere stupefacente di tipo hashish del peso di grammi 52,00.

Considerati i precedenti specifici e il fatto che nessuno dei due individui rivendicava la proprietà per uso personale della suindicata sostanza stupefacente, i soggetti venivano deferiti in stato di libertà all’A.G. ai sensi dell’art. 73 D.P.R. 309/90.

Immediatamente dopo gli agenti si portavano presso lo stabile dove erano stati visti uscire i due uomini, in quanto si riteneva che all’interno dello stesso venisse custodita altra sostanza stupefacente. Una volta all’interno dell’abitazione si dava inizio all’attività di perquisizione, effettuata anche con l’ausilio di personale dell’unità cinofila di Nettuno, che sortiva esito positivo in quanto veniva rinvenuta sostanza stupefacente per un peso complessivo pari a kg 9,587, di cui kg 8,507 di cocaina e kg 1,080 di hashish. Veniva, inoltre, rinvenuto materiale per il confezionamento, quale bustine di plastica, macchine per il sottovuoto, bilancino digitale, guanti in lattice, cellophane di colore celeste blu.

Infine, sull’armadio della camera da letto del sorvegliato speciale veniva rinvenuta la somma di € 38.895,00, suddivisa in banconote di vario taglio e raccolte in più mazzette assicurate con elastico e avvolte da cellophane, ed una macchinetta contabanconote.

Il sorvegliato speciale e un altro uomo presente con lui in casa venivano tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso e, al termine degli accertamenti di rito, venivano tradotti presso la Casa Circondariale di Frosinone a disposizione dell’A.G.

Foto archivio