Ancora una volta, una seria proposta per Fontana Liri: Vittorio Venditti

È ancora una volta il candidato più giovane al consiglio comunale del suo paese, Fontana Liri. Vittorio Venditti, giovanissimo ventiquattrenne ma già addentrato in politica da diversi anni, lui ama ricordare sempre che ha affisso il primo manifesto all’età di nove anni facendo via via una gavetta seria e mirata, soprattutto da quando a sedici anni ha legato con l’attuale Senatore Massimo Ruspandini, da lì un susseguirsi di iniziative, è stato un punto di riferimento per la politica studentesca, essendo stato eletto in consulta provinciale degli studenti sfiorando le 400 preferenze, candidandosi alle amministrative appena diciottenne e continuando sempre a combattere “viso a viso” su ciò che non gli stava bene. Infatti Venditti afferma: Tutti mi dicono che non andrò lontano in politica, perché quando apro bocca esce sempre ciò che penso, senza girarci intorno e questo spesso non piace, ma ne sono orgoglioso d’altronde vengo dalla scuola politica firmata Ruspandini e Massimo sappiamo come è fatto”. Insomma uno dei candidati più giovani della nostra provincia, non ha mai nascosto di ripudiare il vecchio metodo di far politica, spesso trovandosi in contrasto con altri, ma senza esitare lui va dritto per la sua strada, senza se e senza ma.

COMUNICATO STAMPA

Correlati