Arce (FR) – Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità: denunciati due coniugi

Ieri, in Arce, personale del locale Comando Stazione, nell’ambito di un controllo amministrativo ai pubblici esercizi ubicati nel territorio di competenza, deferiva in stato di libertà , alla competente A.G., due coniugi 69enni e gestori di un’attività commerciale adibita a “ristorazione” poiché resisi responsabili “dell’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”. Nello specifico, i militari operanti, accertavano che i due coniugi, continuavano a lavorare nonostante fosse stata emessa nei loro confronti, dal Comune di Arce, l’ordinanza di chiusura dell’esercizio, disposta a seguito di accertati abusi edilizi che riguardano parte della struttura nella quale si svolge l’attività di ristorazione. Inoltre, nei loro confronti, veniva anche contestata la sanzione amministrativa di € 5.000 per aver condotto l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione.

COMUNICATO STAMPA

