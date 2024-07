Anagni, Battisti:” preoccupazione per sicurezza pazienti a servizio oncologico”

IL PRESIDIO NON DISPONE DI REPARTI E PERSONALE PER EVENTUALI EMERGENZE

“L’inaugurazione del servizio oncologico nel presidio sanitario di Anagni avvenuta ieri alla presenza, tra gli altri, del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, lascia molte preoccupazioni, in primis per la sicurezza dei pazienti che saranno presi in carico.

Tutti, infatti, siamo a conoscenza dell’impatto sui pazienti delle cure chemioterapiche e dei possibili rischi che queste comportano: nel caso in cui dovesse accadere un’emergenza, quali garanzie possono essere offerte ai malati in un presidio che non dispone di reparti e, soprattutto, del personale medico necessario a garantire cure ed interventi immediati ai pazienti?”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd del Lazio.

“È su questo – prosegue – che desidero confrontarmi con il Presidente Rocca, un confronto che andrebbe fatto nelle sedi istituzionali nelle quali lui risulta sempre assente. Così come dovrebbe rispondere alle numerose interrogazioni da me presentate in prima persona, senza delegare ai suoi assessori: i dibattiti sullo stato della salute del nostro territorio non si fanno – conclude – nel corso delle inaugurazioni”.