Amministrative 2020/ Quadrini: alle amministrative, eleggiamo più consiglieri possibile

«Resto convinto che alla fine soltanto una cosa fa davvero la differenza in politica: i voti. Ed è per questo che considero gli amministratori locali la vera spina dorsale del partito». È quanto afferma Gianluca Quadrini, presidente del gruppo provinciale di Forza Italia. Rileva: «L’election day si sta avvicinando e noi dobbiamo rimanere concentrati sui Comuni che vanno alle urne. A Pontecorvo siamo nelle condizioni di ottenere la conferma dell’ottimo sindaco Anselmo Rotondo. A Ceccano daremo il nostro contributo alla vittoria di Roberto Caligiore e del centrodestra. Negli altri centri faremo la nostra parte».Aggiunge Gianluca Quadrini: «Per quello che mi riguarda continuerò a sostenere e a confrontarmi con tutti gli amministratori locali del partito. In trincea ci sono loro, a risolvere i problemi della gente normale. Dimostrano quotidianamente che, al di là delle coccarde e delle cariche, quello che veramente fa la differenza è rappresentato dai voti che si ottengono sul territorio. Così come alle provinciali è importante il voto ponderato, espresso proprio dai sindaci e dai consiglieri comunali. Quel voto ponderato con il quale sono stati eletti sia il sottoscritto che il collega consigliere Gioacchino Ferdinandi. Perché il voto ponderato rappresenta il radicamento degli amministratori. Ora dobbiamo continuare lungo questa strada e cercare di eleggere quanti più consiglieri comunali possibili. Sono loro che dimostrano la forza di un partito nel territorio»

