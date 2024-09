Ambiente, Fare Verde Provincia di Frosinone APS: “Il futuro dei rifiuti dipende da noi”

Fare Verde Provincia di Frosinone APS ha sempre dato l’esempio di come si possa aiutare l’ambiente con le giornate ecologiche “specializzate” che hanno portato al conferimento e al riciclo oltre 200.000 kg di pneumatici fuori uso (PFU) al Consorzio Ecotyre.

Ora , però, è giunto il momento di creare i presupposti di un esempio generalizzato sul territorio della provincia di Frosinone con un intervento specifico presso le Istituzioni scolastiche. A tal proposito sono già iniziate le consegne degli eco box per la raccolta differenziata della carta e cartone a numerosi Istituti Scolastici nell’ambito del progetto “Il futuro dei rifiuti dipende da noi”.

Per Fare Verde Provincia di Frosinone APS è indispensabile l’esempio del conferimento della carta nel contenitore dedicato per la raccolta differenziata. Azione che deve diventare abitudinaria per raggiungere risultati significativi di comportamenti virtuosi da parte degli alunni e degli studenti che in futuro diventeranno responsabili sugli effetti ambientali dei propri comportamenti .

A fine anno scolastico 2024/2025 è previsto anche un premio per la classe che avrà meglio documentato l’uso degli eco box in modo corretto con disegni , foto o video.

Consegnare gratuitamente gli eco box agli Istituti Scolastici , che non li hanno , servirà a creare consapevolezza negli alunni e negli studenti dell’impatto che i comportamenti quotidiani hanno sull’ambiente. Cosa ancora più importante è che il nostro progetto servirà a promuovere l’assunzione di comportamenti ecosostenibili e a favorire la realizzazione di una gestione virtuosa dei rifiuti .

L’intero progetto è finanziato da Fare Verde Provincia di Frosinone APS.

3935510005 entro il mese di Novembre 2024. Gli Istituti Scolastici che intendono ricevere gli eco box per la raccolta differenziata della carta possono farne richiesta scrivendo a fareverdefrosinoneprovincia@gmail.com oppure inviando un messaggio whatsapp alentro il mese di Novembre 2024.

Tutti gli eco box del progetto “Il futuro dei rifiuti dipende da noi” sono prodotti con carta riciclata.