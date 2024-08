Alberto Scarafone 5° alle Svolte di Popoli

In Abruzzo Scarafone è arrivato per non perdere il ritmo con la sua Osella motorizzata Honda by Team Paco74corse.

Ed è stato così il pilota della VimotorsportASD ha conquistato il quinto posto Assoluto e primeggiato nei CN. Adesso si concede un periodo di vacanze per riprendere l’energie e prepararsi per l’atto finale del Campionato Italiano Supersalita che si disputerà in Umbria con il (Trofeo Luigi Fagioli).

Ecco il suo commento nel dopo gara:

Conclusa un’altra domenica all’insegna del divertimento,

Giusto per non perdere la mano non potevamo non essere presenti alle svolte di popoli.

Riportiamo a casa un weekend di divertimento, un primo posto nei CN e un 5 posto assoluto.

Come sempre un grazie speciale va al team Paco74 e alla scuderia Vimotorsport e alla drcsportmanagement.

Ora ci godiamo qualche giorno di ferie in vista del prossimo weekend

Comunicato stampa DRC Sport management