Cisterna, Serie A: Domani AS ROMA contro NAPOLI Femminile. Ingresso libero

Per la prima volta a Cisterna una partita di Serie A femminile.

Domani AS ROMA (Campione d’Italia) contro NAPOLI Femminile. Ingresso libero.

Domani sarà un martedì speciale per Cisterna di Latina e, più in generale, per tutto il territorio pontino. Allo stadio Bartolani di Cisterna è in programma il test match tra Roma e Napoli, due squadre che saranno poi protagoniste nel campionato di Serie A di calcio femminile.

La AS Roma si presenta con i gradi di campione d’Italia in carica e assoluta protagonista, mentre il Napoli avrà il compito di migliorare il piazzamento della passata stagione: la sfida è particolarmente attesa perché arriva a pochi giorni dal debutto stagionale in campionato che vedrà la formazione giallorossa impegnata nel derby in casa della Lazio (il 31 agosto) e il Napoli a Firenze con la Fiorentina.

Sarà una partita interessante perché le due squadre sono nella parte conclusiva della preparazione fisica in vista dell’inizio della stagione e sarà anche un bel momento per Cisterna che avrà gli occhi puntati addosso degli appassionati e dei tifosi.

Questo evento però travalica i confini dello sport perché sarà l’anteprima della campagna di sensibilizzazione Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

L’incontro amichevole, infatti, è organizzato dal Comune di Cisterna, assessorato allo sport, in collaborazione con la squadra femminile di calcio a 5 Cisterna Lady, con il patrocinio della FIGC e della LILT di Latina. Apertura cancelli alle ore 16 e alle 16:30 inizio warmup. Seguiranno i saluti istituzionali con l’entrata in campo delle due formazioni e il fischio d’inizio incontro alle ore 17:30.

L’ingresso è gratuito e si parcheggerà nell’area mercato di via delle Province, davanti il Palazzetto dello Sport.

«Siamo particolarmente orgogliosi – affermano il Sindaco Valentino Mantini e l’Assessora allo Sport Gaetana Capasso – di poter organizzare questo evento che coinvolge due squadre femminili così importanti. Questo ci permette prima di tutto di ospitarle sul nostro territorio e creare sempre maggiore interesse verso lo sport e, allo stesso tempo, ci dà la grande possibilità di sensibilizzare la popolazione alla tematica della prevenzione visto che questo evento apre la strada a Ottobre Rosa, la campagna di sensibilizzazione a cui teniamo molto».

