Alatri – Il Teatro protagonista nel Chiostro di San Francesco

Ad Alatri sale l’entusiasmo del Teatro. Lo scorso 24 agosto si è svolto lo spettacolo teatrale dal titolo “2 x 2” composto da due atti unici di Cechov e Pirandello. Lo spettacolo ha avuto luogo nel Chiostro di San Francesco trasformato in un vero e proprio teatro all’aperto. Un pubblico numeroso e attento è stato totalmente coinvolto nelle storie rappresentate vivendo le emozioni dei personaggi e rinnovando così l’antico rito del Teatro che emoziona e diverte. Lo spettacolo teatrale si aggiunge ai precedenti che hanno animato le serate di Alatri, si proseguirà con altri spettacoli teatrali fino a settembre. Soddisfatti il Sindaco Maurizio Cianfrocca e il Delegato alla Cultura Sandro Titoni che intendono riportare eventi teatrali di alto profilo ad Alatri, persuasi che sostenere l’arte teatrale sia importante per promuovere la crescita culturale, sociale e turistica della città. Lo spettacolo teatrale è stato diretto dal regista Valerio Germani. In scena gli attori Fabiana Pomella, Costantino Calicchia, Valerio Germani, Sandro Campioni con le coreografie di Alessia Rea e la scenografia di Eliana Papetti. La sinergia e la collaborazione tra istituzioni, artisti e cittadini è la condizione essenziale per sviluppare il potenziale di un territorio e di chi lo abita. (comunicato stampa)

