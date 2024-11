Alatri, il consigliere Santucci precisa la situazione sulla raccolta rifiuti

“A seguito di alcuni articoli apparsi sui media odierni è doveroso precisare che l’avvio della raccolta dei rifiuti in città non si è rivelato così negativo come al contrario si è voluto raccontare sulla stampa. Abbiamo attuato un cambiamento consistente e rilevante dopo ben sette anni di proroga e di immobilismo in merito, pertanto, appare quantomeno ragionevole che ci siano, durante queste prime battute, alcuni correttivi da apportare e alcune criticità da limare. Occorre un fisiologico periodo di rodaggio che siamo pronti ad affrontare con solerzia e massimo impegno. In tal senso, infatti, il numero verde è stato attivato immediatamente e ha già raccolto 50 prenotazioni per il ritiro di sfalci e rifiuti ingombranti. Indubbiamente, l’azienda Teknoservice, a cui è affidato il servizio, ha riscontrato delle problematiche iniziali, ripristinate, però, in brevissimo tempo. In merito alle segnalazioni pervenute dai cittadini, queste sono state prese in carico e gli operatori sono intervenuti prontamente. Inoltre, attraverso diversi sopralluoghi ho verificato personalmente, alla presenza anche di alcuni responsabili dell’azienda, l’effettivo stato dei fatti in diverse zone della città, attestando che il quadro dipinto sui media non ha affatto i connotati tragici che, al contrario, si è voluto rappresentare ai cittadini con lo scopo di creare un allarmismo sterile e privo di fondamento. Un esempio su tutti: la presenza degli appositi contenitori carrellati, siti presso i condomini, risultano essere incompatibili al ritiro, pertanto, saranno sostituiti con grande celerità, a sottolineare ancora di più che l’amministrazione vigila assiduamente la situazione ed è in contatto costante con l’azienda incaricata e i suoi tecnici presenti sul territorio, intervenendo su quelli che possono essere problemi seri che incidono sulla quotidianità dei cittadini. A riprova di quanto detto, preme evidenziare che nel centro storico sono già attive due spazzatrici alle quali si aggiunge l’ammodernamento dell’equipaggiamento degli operatori: interventi che garantiranno maggiore efficienza nello svolgimento del servizio. Avviata anche la pulizia delle caditoie che, in maniera cadenzata, sarà effettuata sull’intero territorio cittadino. Prevediamo di minimizzare quanto più possibile le difficoltà che possono essersi verificate in questi primi giorni di cambiamento, nella piena consapevolezza che assicureremo un servizio sempre più efficiente e all’altezza della nostra città e dei nostri cittadini”.

Mattia Santucci - Consigliere Delegato all'Ambiente