Salute, Rocca: “Bene Ministro Schillaci su medici di famiglia”

«Bene il ministro della Salute, Orazio Schillaci, sulla rivalutazione del ruolo dei medici di famiglia. La richiesta di un impegno minimo di 18 ore settimanali nelle Case di Comunità serve a far sì che le Case di Comunità non si trasformino in cattedrali nel deserto. La riforma proposta dal Ministro è urgente, necessaria e richiesta da tante categorie. Senza, non sarà più possibile dare risposte concrete ai pazienti e costruire una sanità migliore». Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

