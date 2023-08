Alatri al centro del mondo con il festival internazionale del Folklore “Flavio Fiorletta”

Quattro serate fitte di appuntamenti, seminari, mostre, laboratori, ospiti illustri. Protagonisti indiscussi i suoni, i colori e le tradizioni dei gruppi che hanno animato le strade cittadine e non solo. Nuova Zelanda, Ecuador, Cile, Sud Africa, Irlanda, e in tanti dall’Italia, da qui sono arrivati gli interpreti di culture diverse, cariche di stile, leggende, racconti, storie, lingue, sapori e sonorità differenti. Il folto pubblico che ha partecipato attivamente, da mattina a sera, a questa 52°edizione del Festival è la dimostrazione di una manifestazione ben riuscita. Soddisfatti il sindaco Maurizio Cianfrocca, il delegato alla cultura Sandro Titoni che ci tengono a ringraziare tutti. Il direttore artistico Mattia Dell’Uomo, tutti i gruppi che hanno partecipato dall’Italia e dall’Estero. I presentatori che hanno scandito le esibizioni, Francesca Rasi una madrina davvero eccezionale e Alessandro Cola. Tra i grandi ospiti il sottosegretario alla Cultura, sindaco di Arpino, on. Vittorio Sgarbi che è tornato ad Alatri per la serata conclusiva dell’evento. Sul palco anche l’Ambasciatrice Ms Mmathari Mashao, la consigliera del comune di Gétigné, Chantal Audrien, il presidente Cioff Italia Franco Mallozzi. Durante la seconda serata del festival è stato consegnato un omaggio a Lorenzo Palmisani , campione europeo under 19 con la nazionale di calcio, per i tanti risultati sportivi raggiunti.

Maurizio Cianfrocca, sindaco di Alatri: ” È stato un bellissimo Festival Internazionale del Folklore “Flavio Fiorletta” Città di Alatri.

Complimenti a tutti i partecipanti e a tutte le persone che ci hanno lavorato.

Per la durata del festival Alatri è stata al centro dell’attenzione, da Alatri è partito un grande messaggio di pace tra i popoli e ad Alatri sono giunti tanti turisti che hanno apprezzato moltissimo il Festival. Orgogliosi di tutto ciò”.

Sandro Titoni, delegato alla cultura: “Quattro giorni intensi. E’ stato davvero bello vedere i gruppi ospiti vivere Alatri nella quotidianità, insieme ai nostri concittadini, incuriositi dalle nostre innumerevoli bellezze e dalle realtà locali che hanno voluto conoscere e visitare. In effetti sono diventati tutti un po’ ‘cittadini alatrensi’ durante questo bellissimo festival ricco di occasioni di condivisione e crescita”.

