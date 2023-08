Scarafone Alberto nella TOP FIVE delle SvoltediPopoli

La SvoltediPopoli è stata una per Alberto per non perdere il ritmo come ci ha raccontato nel report. Una gara che affascina il driver Ciociaro che lo ha portato nella Top 5 e di nuovo leader del CN.

Ecco il suo racconto: Conclusa la cronoscalata svolte di Popoli, una gara davvero bellissima sia come percorso sia come organizzazione. Questa gara non era nei nostri piani ma vista l’assenza al nevegal per cause lavorative, lunedì poco prima della chiusura delle iscrizioni abbiamo deciso insieme al mio team di non perdere il ritmo in vista della decima tappa del campionato italiano ed ecco che ci siamo catapultati a popoli, una gara dove non pretendevamo tanto ma solo stare sulla macchina, e invece anche in questa gara abbiamo primeggiato in gruppo e classe CN portando a casa un’altra fantastica vittoria.Chiudendo con un 5 posto assoluto nella classifica. Ringrazio il team Paco74Corse e la scuderia VimotorsportASD che mi supportarmi in modo impeccabile su ogni gara. Ci vediamo nella prossima tappa di campionato che si terrá questo weekend a Luzzi.

