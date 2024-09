Accoltella la mamma, poi va a piedi in commissariato e piange: «L’ho uccisa io»

Una violenta lite, poi ha preso un coltello e infierito sulla mamma. Così Filippo Tinnirello, 43 anni, ha ucciso la mamma, la 64enne Francesca Ferrigno, nella loro casa di Gela, in provincia di Caltanissetta. L’omicidio è avvenuto nella tarda serata di lunedì in via Vitali, zona Cantina sociale. Dopo il delitto, l’uomo ha confessato di aver ucciso la mamma. Secondo una prima ricostruzione, tra mamma e figlio sarebbe scattata una lite furibonda. A chiamare i soccorsi, i vicini richiamati dalle urla. Ma all’arrivo dei carabinieri la tragedia si era già consumata: i militari hanno trovato Francesca Ferrigno morta, accoltellata con due fendenti. Il figlio ha raggiunto a piedi il commissariato di via Venezia in stato di choc e ha confessato tra le lacrime. leggo.it – foto repertorio

