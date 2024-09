Pontecorvo, controllo straordinario del territorio dei Carabinieri. Servizi anti movida

Nelle serate di sabato e domenica, nel quadro del piano straordinario di prevenzione messo in atto su disposizione del Comando Provinciale di Frosinone, in linea con le direttive indicate dal Prefetto, sono stati predisposti mirati servizi anti movida nel centro abitato, al fine di scongiurare situazioni che possano pregiudicare il mantenimento della quiete pubblica.

Numerose pattuglie della Compagnia di Pontecorvo, unitamente a personale dell’Aliquota Operativa e Radiomobile, hanno effettuato controlli e perquisizioni personali e veicolari.

In particolare, sono stati controllati 40 automezzi e identificate 80 persone, elevando 18 contravvenzioni al codice della strada.

Nel corso del servizio è stato segnalato alla Prefettura di Frosinone un 22enne non del luogo, con precedenti di polizia per reati contro la persona, quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di 0,33 grammi di hashish.

