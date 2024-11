2° Corso di Micologia organizzato dall’Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci

Visti i risultati positivi della prima edizione che si è svolta lo scorso giugno nel Comune di Esperia, è al via il secondo corso di micologia per raccoglitori organizzato dal Parco Naturale dei Monti Aurunci. Il corso, della durata di 14 ore, valido per la raccolta funghi nella Regione Lazio, si articolerà in tre lezioni in aula e un’escursione sul campo.

Le lezioni in aula si svolgeranno il 13, 14 e 15 novembre dalle 18:00 alle 20:30 presso l’Auditorium Santa Maria a Castello nel Comune di Ausonia. La formazione teorica, curata dal dott. Aldo Terranova, esperto micologo della ASL di Frosinone, affiancato dal competente personale dell’ASL, sarà finalizzata a fornire ai partecipanti una solida base sulle diverse specie di funghi, le loro caratteristiche, e l’importanza della loro conservazione all’interno degli ecosistemi boschivi.

Domenica 17 novembre, il corso si concluderà con un’escursione ad Ausonia dalle 9:00 alle 16:30. Durante la giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di applicare sul campo le conoscenze acquisite in aula, identificando le varie specie di funghi sotto la supervisione del dott. Terranova e del personale dell’ASL.

La frequenza del corso di formazione, oltre a rappresentare un’opportunità per gli appassionati di approfondire le proprie conoscenze sui funghi e il loro habitat, è necessario per richiedere il rilascio del tesserino per la raccolta funghi nella Regione Lazio.

Iscrizioni: info@parcoaurunci.it

Tel: +39 0771 598114 – 389 686 84 79

Sito web: www.parcoaurunci.it

COMUNICATO STAMPA