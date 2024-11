Bambino di 10 anni cade dal balcone al terzo piano a casa dei nonni

Non ce l’ha fatta il piccolo Gioele. Il bambino di 10 anni è caduto dal balcone al terzo piano a casa dei nonni. Trasportato d’urgenza in ospedale, è morto nella notte dopo ore di agonia. La caduta sembra essere accidentale. Su quanto successo sono in corso accertamenti della polizia ma al momento non emergono responsabilità di altre persone. La dinamica non è comunque ancora del tutto chiara.

Cosa è successo

Il bambino – ricostruiscono oggi i media locali – si sarebbe sporto dal terrazzo. Forse per vedere qualcosa o qualcuno sotto all’abitazione. Quindi la caduta e i soccorsi da parte del 118. È stato subito trasportato all’ospedale di Perugia in gravi condizioni dove però è morto durante la notte.

Il cordoglio

Giocava a calcio nella squadra locale del Castel del Piano, come ricorda anche il presidente Francesco Pace. «Un dolore che sembra soffocare ogni speranza e chiude in una solitudine inaccessibile, uno spazio in cui difficile entrare. Posso solo immaginare lo stato d’animo della famiglia – scrive su Facebook – e spero che la sofferenza non congeli la vita lasciando alla morte l’ultima parola. Nostro Signore ci ha creati per la vita, e dona una vita che non ha fine. Questa certezza deve restare ben piantata nel cuore dell’esistenza, anzi è la luce che deve illuminare ogni cosa. Gioele ha ritrovato l’abbraccio di Colui che lo ha scelto prima della creazione del mondo». (LEGGO) – FOTO ARCHIVIO