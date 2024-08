Inaugurate la Nuova Area Mercatale e il Campo di Calisthenics a Torrice

Ieri, giovedì 22 agosto, la comunità di Torrice ha vissuto un momento di grande partecipazione e orgoglio con l’inaugurazione di importanti opere che rappresentano un significativo passo avanti per il futuro della città: lo Chalet rinnovato, la nuova area per il mercato settimanale ed il nuovo impianto sportivo comunale all’aperto di calisthenics.

Il Sindaco Santangeli nel suo discorso inaugurale ha espresso grande soddisfazione: ” Le chiacchiere di chi tenta di denigrare le lasciamo sui social noi facciamo i fatti e oggi si vedono e si toccano con mano! Torrice sta acquistando un altro volto. Non si erano mai viste tante opere nel nostro paese nello stesso tempo, e noi della maggioranza siamo soddisfatti e anche tutti i cittadini di Torrice che oggi ne beneficeranno.” L’evento ha visto una partecipazione entusiasta da parte dei cittadini, venuti a testimoniare l’importanza di queste nuove strutture per la vita sociale, economica e sportiva del paese.

Una Nuova Area Mercatale per Torrice

L’intervento sull’area mercatale, culminato con la completa asfaltatura del parcheggio, e pavimentazione sampietrino stampato difronte allo chalet ha reso la zona più accessibile e fruibile. Questa modernizzazione non solo migliorerà l’afflusso di visitatori, ma offrirà anche un contesto logistico ottimale per lo svolgimento di mercati ed eventi.

Una trasformazione che, come ha sottolineato il Sindaco Alfonso Santangeli, “darà nuovo impulso all’economia locale e renderà più facile l’organizzazione di manifestazioni che attrarranno pubblico anche dai paesi vicini”.

Lo Chalet: Un Nuovo Punto di Riferimento per la Comunità

La struttura è stata completamente ristrutturata, impianti ed infissi nuovi, pavimentazione, tinteggiatura interna esterna e delle travi in legno, copertura nuova con innovazioni all’avanguardia dal punto di vista energetico autonomo con impianto solare, queste solo alcune delle opere effettuate alla struttura, ora si presenta moderno e accogliente, diventerà un punto di riferimento per i cittadini di Torrice. “Il lavoro è stato portato a termine nei tempi previsti, senza rallentamenti dalla ditta Tosti,” ha dichiarato con orgoglio il Sindaco Santangeli, evidenziando l’efficienza e la dedizione con cui l’opera è stata realizzata.

Il Nuovo Campo di Calisthenics: Sport e Inclusività

Un’altra novità di grande rilievo è il campo di calisthenics, un’area fitness all’aperto che permette ai cittadini di praticare sport in un ambiente naturale.

L’inaugurazione ha avuto un ospite d’eccezione: l’atleta Carmine Consalvi, Tecnico Chinesiologo Sportivo ed Esperto di Calisthenics, oltre che atleta paraplegico. Consalvi ha condiviso con il pubblico la sua straordinaria storia di forza e determinazione, offrendo una dimostrazione pratica delle discipline del calisthenics. La sua presenza ha dato un ulteriore valore all’evento, sottolineando come lo sport possa essere uno strumento di inclusione e crescita personale.L’inaugurazione di queste opere segna un importante traguardo per Torrice, che si prepara ad accogliere il futuro con una serie di strutture moderne, funzionali e inclusive.Un passo avanti che non solo migliorerà la qualità della vita dei cittadini, ma che rappresenta anche un segnale di progresso e rinnovamento per l’intera comunità.