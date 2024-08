Sora – ” vi prendono a schiaffi tutti i giorni”

“Preoccupatevi di quelli che vi prendono a schiaffi tutti i giorni e senza usare le mani… Bonanott”. Fuori dal coro, come sempre. Con il suo stile: secco e diretto, come sempre. Questa frase è dell’onorevole Flavio Tanzilli che, a modo suo, prende posizione sul fatto ma anche… sugli schiaffi di tutti i giorni e senza usare le mani.Chiaro riferimento alla gestione, politica e amministrativa, della Città. La sua frase ha destato parecchie reazioni ma Flavio Tanzilli non si è sottratto ed ha aggiunto: “Nella vita si possono commettere degli errori, l’importante è riconoscerli e chiarirsi, tutto il resto è strumentale”.

Penna e Spada

Correlati